Grupo de priístas vandalizan oficinas del partido en Salina Cruz

-Piden convocatoria abierta para elegir a comité municipal

Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de militantes priístas de Salina Cruz, vandalizaron las oficinas del Comité Directivo Municipal, esto para rechazar una presunta imposición en la dirigencia del PRI en este municipio de la región del istmo de Tehuantepec, los hechos se registraron la noche de este miércoles.



De acuerdo al reporte de algunos testigos, fueron unas ocho personas las que llegaron a realizar pintas en la fachada de las oficinas, además rompieron algunas ventanas, sí como el candado que se encontraba colocado en la puerta principal, las pintas decían “no a la imposición” y “basta de dedazos”.



Los manifestantes pidieron al dirigente del PRI en Oaxaca Eduardo Rojas que deje de intentar imponer a una persona a la que la militancia no ve bien, asimismo afirmaron que en Salina Cruz no van a permitir que nadie decida por ellos, por ello piden tomar en cuenta a los militantes, incluso dijeron que en caso de que siga esta situación, este grupo se convertirá en disidente.



Señalaron que la dirigencia estatal quiere imponer a Sebastián Saldívar, quien dijeron no ha hecho trabajo por el partido, así como tampoco ha ocupado cargos dentro de la estructura del PRI, por ello dijeron que seguirán trabajando por el partido y no permitirán que les impongan a alguien en Salina Cruz.

