Fiscalía de Oaxaca, detiene a 4 probables homicidas en Ocotlán

-Tras cateos realizados en el municipio de Santiago Apóstol, la Fiscalía General aprehende a cuatro probables homicidas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de noviembre de 2020.- A fin de contribuir a la paz pública y dar cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), realizó la madrugada de este jueves cuatro cateos en diversos domicilios particulares ubicados en el municipio de Santiago Apóstol, Distrito de Ocotlán, logrando la aprehensión de cuatro probables responsables.

El operativo fue realizado por la Institución de procuración de justicia, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), logrando la detención de cuatro individuos del sexo masculino, que responden a los nombres de J. G. C. alias “El Chino”, B. G. R, alias “El Pelón”, T. G. L., o T. L. G., alias “El Rubio” y F. G., o F. G. C., alias “El Mamá Tanga”, acusados por los delitos de homicidio calificado con ventaja contra un masculino y tentativa de homicidio calificado con ventaja en agravio de una mujer.

De acuerdo con la causa penal 790/2020, el pasado 18 de octubre del presente año, las víctimas L. C. V., y M. M. C. L., se encontraban en el interior de su domicilio ubicado en Santiago Apóstol, Ocotlán, cuando fueron agredidos con armas blancas (cuchillos y navajas) por los imputados, provocando la muerte de la primera víctima y lesiones a la segunda, cuyas heridas pusieron en peligro su vida.

Por estos hechos, la Fiscalía General llevó a cabo las investigaciones correspondientes, identificando a los probables responsables y tras obtener la orden de cateo, la Institución de procuración de justicia llevó a cabo sendas aprehensiones, siendo presentados ante la autoridad correspondiente.

Con estas acciones, la FGEO reitera a través de acciones, su convicción de cumplir con la ley y presentar ante la justicia a quien o quienes cometan delitos.

