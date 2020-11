Estamos listos para ofrecer unos Juegos Olímpicos seguros en cualquier circunstancia: COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores de Tokio 2020 están “listos para ofrecer unos Juegos Olímpicos seguros, sean cuales sean las circunstancias el próximo verano”, ha afirmado Thomas Bach.

El presidente del COI, en un foro de federaciones internacionales al que también fue invitado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la colaboración entre los organizadores y las otras partes implicadas, incluyendo las federaciones, convertirán a Tokio en “la ciudad olímpica mejor preparada” para los Juegos.

El dirigente alemán reiteró el mensaje en el que ha incidido en las últimas semanas respecto a que “la rápida evolución de la situación impide tener ahora las respuestas a las dudas operativas que están en la mente de todos”.

Pero, por favor, tengan la seguridad de que estamos desarrollando herramientas para cada escenario posible ante el COVID-19″, añadió Thomas Bach.

Los Juegos de Tokio fueron aplazados un año el pasado mes de marzo, tras un acuerdo entre el COI y los organizadores y ante la evolución negativa a escala mundial de la pandemia de coronavirus. La inauguración está prevista para el 23 de julio de 2021.

En su mensaje a la asamblea de federaciones, el director general de la OMS recordó que la organización, en este caso, de competiciones “requiere un enfoque basado en el riesgo para decidir si un evento debe seguir adelante y cómo”.

Depende de cada uno de nosotros reforzar el papel esencial del deporte como garante de una mejor salud (…) y estamos trabajando para asegurar que los deportes puedan practicarse con seguridad, tanto a nivel aficionado como profesional”, añadió Tedros.

El italiano Raffaele Chiulli, presidente de la Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales (GAISF), indicó por su parte que, pese a los retos que este 2020 ha planteado al mundo del deporte, cuando lo miren en perspectiva las federaciones “tendrán motivos para sentirse orgullosas” por su capacidad de reinventarse e implicar “mediante campañas innovadoras” a sus socios y aficionados.

