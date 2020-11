Cienfuegos comparecerá hoy ante Tribunal Federal de Nueva York

El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, ya está en Nueva York bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, para comparecer ante la justicia de ese país por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, delitos que podrían implicar una condena de 30 años de prisión a cadena perpetua.

Fuentes diplomáticas mexicanas confirmaron que concluyó el traslado del general de Los Ángeles, donde fue detenido el pasado 15 de octubre, a Nueva York, donde comparecerá ante el Tribunal Federal de Distrito.

Indicaron que este jueves se celebrará la primera audiencia virtual como parte del proceso que se le sigue por cuatro cargos en su contra.

De acuerdo a funcionarios cercanos al caso, el general Cienfuegos Zepeda ya tiene defensor estadunidense. Se trata del abogado Edward Sapone, socio fundador del despacho Sapone & Petrillo, LLP de la Ciudad de Nueva York. Fue litigante de la actriz Nicki Clyne involucrada el caso de la sedcta NXIVM.

De acuerdo con su perfil en línea, Sapone “centra su práctica en el manejo de casos de defensa criminal estatales y federales que involucran asuntos como: delitos de cuello blanco, financieros, fraude, violentos y narcóticos”.Las fuentes de cancillerí adetallaron que el ex secretario de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ya cuenta con asistencia consular.

El traslado se da luego de que se le negara la fianza para seguir el proceso en su contra en libertad.

