Chiltepecano Carlos Irán Avendaño ganador de Calaveritas por la Universidad Anáhuac y CORTV

-El premio fue entregado a sus padres durante la visita de la televisora de CORTV en Chiltepec.

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves a través de la página del gobierno municipal de San José Chiltepec, se dio a conocer que el Joven Chiltepecano Carlos Irán Avendaño Cortés, fue ganador de Calaveritas que organizó la Universidad Anáhuac y CORTV cuyo premio le fue entregado a sus padres.

Por su parte Carlos Irán, detalló a través de su página lo siguiente: “Crecí viendo a mi papá escribir calaveras, ejerciendo el derecho de libre expresión, a veces con humor y otras con denuncia social y al mismo tiempo sin saberlo fuimos aprendiendo. Hoy estoy muy contento de haber ganado el premio Cavelita 2020 de Oaxaca”.

Aquí la calaverita ganadora:

La muerte siempre certera

volvió elegante y de luto

Para rendir su tributo,

Hasta la verde antaquera.

Vino marcando el paso

Y trajo más calaveras

Para darles un abrazo

A quienes siempre la esperan.

Así dejó la constancia

Que estos versos resumen

Que en la sana distancia las

Tradiciones nos unen.

Cabe mencionar que los premios de los ganadores de este concurso de Campeonato de Calaveritas 2020 fue este pasado miércoles, pero a Carlos Irán se lo hicieron llegar a través de sus padres durante la visita de la televisora de CORTV en su municipio natal, es bueno señalar que la familia Avendaño Cortés es una de las que siempre ha buscado rescatar la Cultura de su municipio Chiltepecano.

