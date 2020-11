Cabildo de Tuxtepec reasigna más de 7 millones de pesos para pavimentar camino La Herradura

-El recurso saldrá del presupuesto que se tenía contemplado para el Programa de Desarrollo Institucional y del Programa de Gastos Indirectos

-Mandan a la Comisión de Hacienda el Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En sesiones extraordinarias de Cabildo, a iniciativa del presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, concejales del Gobierno de Tuxtepec aprobaron la reasignación de 7 millones 737 mil 200 pesos con 47 centavos del Fondo III Ramo 33 que estaban asignados a los Programas de Desarrollo Institucional y a Gastos Indirectos, para ser utilizados en la construcción de la pavimentación con concreto hidráulico del camino La Herradura.

Así también se turnó a la Comisión de Hacienda la iniciativa del Proyecto de Ley de Ingresos del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, para el Ejercicio Fiscal 2021, para que a través de mesas de trabajo con la participación del cuerpo colegiado en su totalidad se analice y dictamine para después ser votada su aprobación en una próxima Sesión de Cabildo.

En el caso de la reasignación de recursos por un monto de 7 millones 737 mil 200 pesos con 47 centavos, 3 millones 094 mil 899 pesos con 12 centavos pertenecían al 2% que estaba asignado al Programa de Desarrollo Institucional, mientras que 4 millones 642 mil 348 pesos con 68 centavos al 3% que serían destinados al Programa de Gastos Indirectos.

Este dinero ahora se invertirá en la pavimentación del camino La Herradura, el cual inicia en el crucero de Jardines del Arroyo junto a la gasolinera, con dirección hacia el Lienzo Charro hasta llegar a la Nueva Era, beneficiando a alrededor de 11 colonias ubicadas en esa zona de la ciudad.

Cabe destacar que esta obra se encontraba registrada en el acta de priorización de obras, acciones y proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020 como Reconstrucción de Pavimento Con Concreto Hidráulico en el Acceso Principal a Loma Alta (Herradura) y se estaba gestionando ante dependencias estatales y federales, pero para cumplir con los lineamientos y poderla construir con el Fondo III Ramo 33 también se aprobó el cambio de su nombre por lo que ahora se asentó como Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico del Camino La Herradura.

La reasignación de estos recursos se debe a que el Gobierno Federal está atrasado en la aprobación de la propuesta que se presentó para su gasto y de no ejercerse antes de que culmine el mes de diciembre del presente año se tendría que devolver a la federación.

Por otro lado en una segunda Sesión de Cabildo, luego de que les fuera presentado el Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2021, el cuerpo colegiado del Ayuntamiento aprobó el dictamen de procedimiento para que se turne a la Comisión de Hacienda y a través de mesas de trabajo se analice y de ser necesario se le hagan modificaciones, a fin de que este sea real y acorde a la difícil situación que se prevé para el próximo año ante los recortes a los presupuestos anunciados por el Gobierno Federal, para después ser sometido a su aprobación en una próxima Sesión de Cabildo.

