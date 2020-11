Avanza proyecto del puente “Las Margaritas” en Soyaltepec: Irineo Molina

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal, Irineo Molina Espinoza dio a conocer que existe un gran avance en el proyecto del puente “Las Margaritas” perteneciente al municipio de San Miguel Soyaltepec.

Molina Espinoza se reunió con el Coordinador de Proyectos Interinstitucionales de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Michel Cuen y el Director General de Carreteras, Francisco Raúl Chavoya Cárdenas, quienes le informaron que ya se cuenta con la validación del proyecto técnico de construcción y el estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), lo que da pie al último paso, inscribirlo a la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y así acceder a los recursos que se necesitan para realizar la obra.

En el caso del proyecto del puente “Las Margaritas” en Soyaltepec, se trata de una obra de aproximadamente 200 metros de longitud cuyo monto determinado por la SCT es de 75.3 mdp, de ahí la importancia de acceder a los recursos federales para lograr esta obra, ya que por sí sola es imposible de costear por el municipio y el propio gobierno estatal.

Es importante destacar que, para gestionar proyectos ante la SHCP, se necesita un proyecto técnico avalado por la SCT y un documento emitido por la SEMARNAT que especifique que la obra no dañará al medio ambiente, sin estos dos documentos es imposible acceder a recursos federales, de ahí que muchas obras no se concreten por carecer de dicha documentación.

De igual forma, el diputado federal aprovechó la reunión para platicar sobre la eliminación de la caseta de cobro del puente Caracol.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario