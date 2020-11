Ante posible imposición en la JUCOPO, Diputados de Morena piden intervención de Mario Delgado

-Señalan que el nuevo coordinador de Morena en el Congreso debe contar con el respaldo de la mayoría de los legisladores



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de una carta, Diputados de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso Local, piden la intervención de la dirigencia nacional de Morena que preside Mario Delgado, esto ante una posible imposición en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).



La carta está firmada por los legisladores Leticia Collado Soto, Inés Leal Peláez, Arcelia López Hernández, Griselda Sosa Vázquez, Ángel Domínguez Escobar, Pavel Meléndez Cruz, Othón Cuevas Córdova y Luis Alfonso Silva Romo, quienes confían en que la dirigencia nacional de Morena revise su petición.



Este grupo de legisladores piden en el documento que el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria de Morena deberá contar con el respaldo de la mayoría de los diputados y que no sea una elección para beneficiar a algún grupo, por ello piden que esta designación no sea arbitraria o por imposición.



Y es que en los próximos días se elegirá al nuevo coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, partido que presidirá la JUCOPO por tercer año consecutivo, debido a que este instituto político tiene 26 de los 42 legisladores que integran la legislatura local, cabe mencionar que el primer año legislativo la JUCOPO fue presidida la Diputada Laura Estrada Mauro y este segundo año el Diputado Horacio Sosa Villavicencio, ambos del grupo encabezado por el Senador Salomón Jara.

