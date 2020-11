Unidad Oaxaqueña por la Vida y la Familia, se manifiestan en casa de gestión del Senador Cacho Cué

-Exigen que se reviertan las leyes que atentan contra la vida y los valores como la despenalización del aborto

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Unidad Oaxaqueña por la Vida y la Familia, exigen a los Senadores, Diputados Federales y Locales, que se ocupen en legislar en beneficio de la población y no fomentar leyes como la despenalización del aborto y la ley que prohíbe la venta de productos con alto contenido calórico.

Este colectivo se manifestó en la casa de gestión del Senador por el Partido Verde Ecologista de México Raúl Bolaños Cacho Cué, ahí le pidieron que defienda las verdaderas necesidades de los oaxaqueños y no legislar con tendencia ideológica, pues la función de ellos es defender la vida de los ciudadanos.

El posicionamiento de este colectivo es en rechazo a la ley que despenaliza el aborto, así como el permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, asimismo indicaron que defenderán sin titubeos la vida e inocencia de niñas y niños.

Además rechazaron la iniciativa de legisladores de Morena para que los niños y niñas puedan decidir su género en sus actas de nacimiento, bajo el pretexto de beneficiar sus derechos de identidad de género, incluso mencionaron que la despenalización del aborto favorece para que las menores de edad puedan interrumpir su embarazo aún sin el consentimiento de sus padres.

Este colectivo se ha manifestado en varias ocasiones en contra de estas iniciativas que afirman atentan contra la vida y los valores, finalmente informaron que estas protestas las realizarán en las casas de gestión de los legisladores de todos los partidos políticos, a efecto de que estas leyes se puedan revertir.

