Secretaría de la Contraloría Estatal, abre investigaciones contra dirigentes de la Sección 35 del SNTSA

-Entre los investigados se encuentra Juan Cruz Ríos, delegado sindical en la Dirección de Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud de Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La organización Oaxaqueños Contra la Corrupción (OCC), indicó que se abrieron siete expedientes de investigación contra dirigentes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), por nepotismo y tráfico de influencias, esto, por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca.

Asimismo, OCC, señaló que se logró que la Secretaría de la Contraloría comience con la investigación contra los servidores públicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, entre ellos, Juan Cruz Ríos.

Por otro lado, la organización mencionó que en el mes de marzo de este año interpusieron 18 denuncias para la investigación de los actores, quienes dicen mantenerse en la impunidad ante las evidentes infracciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los principios que emanan de la Constitución Mexicana.

Cabe mencionar que entre los investigados se encuentra Juan Cruz Ríos, delegado sindical en la Dirección de Regulación Sanitaria de los SSO, bajo la denuncia D/000156, y es que a este servidor público se le ha señalado desde años atrás debido a distintos actos irregulares, como lo es el nepotismo.

La organización, OCC indicó que se abrieron los expedientes DQDI-B/473/03/2020; DQDI-B/474/03/2020; DQDI-B/472/03/2020; DQDI-B/470/03/2020; DQDI-B/471/03/2020; DQDI-B/469/03/2020.

Además, señalaron que en las próximas semanas anunciarán detalles sobre otras denuncias interpuestas ante el SAT y órganos internos de control por discrepancia fiscal y enriquecimiento ilícito en contra de líderes del mismo gremio.

Finalmente, exhortaron a las autoridades investigadores a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, se conduzca en su investigación bajo los principios que plantea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que sea proactiva e imaginativa en los actos de investigación que tiene a su cargo.

Comentarios

