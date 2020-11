San Jacinto Amilpas tiene excelentes programas en el área de Obras, Seguridad y Educación

-Gracias a la visión y liderazgo de la Lic. Yolanda Santos Montaño

Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas; Lic. Yolanda Santos Montaño es un referente de trabajo, constancia y visión, ya que a través de diferentes proyectos ha sabido levantar al municipio, dotar de grandes beneficios a la población e instaurar programas favoreciendo el óptimo desarrollo de la población municipal.

La edil Santos Montaño se caracteriza por escuchar a los ciudadanos, por dar soluciones a sus peticiones, es así que a través de gestiones y buena administración en conjunto con la Dirección de Obras dieron banderazo de salida a la obra “Construcción de Pavimento Hidráulico” que se llevará a cabo en la Calle Margarita Morales de la Colonia Nuevo México.

Esta obra constará de 624 m2 de pavimento de 20 cms de espesor con 160 ml de guarnición, beneficiando así a 2500 habitantes, es considerada una de las vías importantes por que conecta a la Colonia la República y Nuevo México.

También entregaron la obra: “Ampliación de Drenaje Sanitario” en el Fraccionamiento Girasoles de la Colonia Heberto Castillo, esta construcción constó de la instalación de 60 ml de tubería de 8 pulgadas tipo PEAD, pozos de visita y descargas domiciliarias, en esta gran obra participaron de los ciudadanos quienes trabajaron de la mano con las Direcciones de Obras, Servicios Municipales.

El Director de Obras Arq. Oscar Méndez Hernández comentó Seguimos trabajando juntos con la ciudadanía, a esta fecha llevo 10 meses que asumí la responsabilidad y reto de Director de obras públicas del municipio de San Jacinto Amilpas, durante este tiempo se han priorizado, programado y gestionado proyectos de Obras Públicas ante las Instituciones Federales, Estatales y Privadas, de acuerdo a las nuevas políticas de desarrollo tecnológicos, garantizando la adecuada planeación, construcción, supervisión, evaluación y la optimización de materiales y costos de operación, ejerciéndose con transparencia, honestidad y capacidad profesional; para contribuir al desarrollo integral del Municipio de San Jacinto Amilpas.

El Director añadió que con esta obra de construcción de pavimento hidráulico fortalecerá la urbanización y la seguridad en la colonia nuevo México, además de complementar con otras acciones de alumbrado público en diversas calles que se han realizado, Uno de nuestros objetivos es atender las demandas en materia de infraestructura y equipamiento urbano de los ciudadanos, así como dotarles de los servicios públicos que se requieran.

Por su parte la Dirección de Seguridad Municipal se ha encargado de capacitar y reconocer el gran trabajo de los elementos policiacos, por ello han tomado cursos y talleres en temas de: “Autoestima y competencias sociales”, “instrucción de orden cerrado, disciplina, seguridad vial y primer respondiente en hecho de transito”, “Diferencia sexo y género”, “Sexismo y Violencia”, “El macho desde la historia”.

El objetivo es que ellos obtengan conocimientos en materia de violencia de género, dar mejor atención a la población utilizando las herramientas aprendidas para el ejercicio cotidiano que ejercen al salvaguardar a los ciudadanos.

De igual forma la Coordinación de Educación se encuentra dando clases y apoyo a tareas de forma personalizada y con altos estándares de seguridad, esto para apoyar a la educación municipal, pues debido a la pandemia algunos niños y jóvenes han tenido dificultades de aprendizaje.

Se imparten cursos a nivel preescolar, primaria y secundaria, abarcando todas las materias, en este sentido se otorgan una hora de clase a los alumnos, dando especial atención en las problemáticas, dificultades o dudas que tengan acerca de un tema, es así como este Gobierno Municipal ha logrado sacar adelante a la población en esta difícil situación de pandemia por covid-19.

