PVEM iría solo en elección de ayuntamientos en Oaxaca

-El Secretario General dijo que sería bueno que se pudiera implementar el voto electrónico en la entidad

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) iría solo en la elección de Presidentes Municipales, aunque no descartan el poder ir en coalición con otro partido político o alguna candidatura común, así lo manifestó el Secretario General de este instituto político José Antonio Estefan Gillesen.

Esta elección será diferente debido a la pandemia por Covid, en ese sentido manifestó que se debe analizar la posibilidad de replicar el voto electrónico que se implementó en los estados de Coahuila e Hidalgo, así como que el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos acuerden no hacer eventos masivos para no exponer a la población a un posible contagio de Covid.

Agregó que se podría hacer un ejercicio del voto electrónico en algunas zonas de la entidad, para así ir transitando a una nueva forma en que la ciudadanía pueda emitir su sufragio, además que de esta manera se estaría ayudando al medio ambiente, debido a que se gastaría menos cantidad de papel para la impresión de las boletas electorales.

Garfias Gillesen aclaró que es poco probable que este ejercicio del voto electrónico se pueda dar en esta elección, aunque puede irse trabajando sobre el tema, además de que sería un buen ejercicio, debido a la complejidad geográfica del estado.

Finalmente dijo tener confianza en el desempeño del INE en el desarrollo del proceso electoral, que el gobierno federal no se involucre y que se comporte como lo hizo en las elecciones de Hidalgo y Coahuila.

