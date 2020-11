Promueven gobiernos de México y Oaxaca rescate de juguetes tradicionales

-Premian a 14 artesanas y artesanos en certamen de juguete popular

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de noviembre de 2020. – Con el objetivo de rescatar los juguetes tradicionales, el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA), llevó a cabo el Noveno Certamen del Juguete Popular Oaxaqueño que busca fortalecer la identidad de los pueblos originarios a través de la elaboración de nuevos diseños, preservando el arte tradicional.

La directora general del IOA, Nadia Clímaco Ortega, acompañada por la secretaria de las Culturas y Artes, Karla Villacaña Quevedo, en representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, premiaron a 14 artesanas y artesanos locales ganadores del Noveno Certamen del Juguete Popular Oaxaqueño 2020.

También estuvieron presentes la subsecretaria de Operación Turística de la Sectur, Alba López Redondo y la coordinadora general de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Economía, Ana Cecilia Espino Salas, quienes premiaron a los ganadores de las categorías previstas en la convocatoria, en la que se inscribieron un total de 63 artesanas y artesanos oaxaqueños.

En un enlace audiovisual, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Emma Yanes Rizo, destacó el trabajo de las y los artesanos oaxaqueños que a pesar de la pandemia es a través del juego como se puede llegar a hacer mejores personas.

En la categoría Textiles de algodón y lana, el primer lugar fue para Wendy Abigail Salones Calvo de Santo Tomás Jalieza con su pieza “Tiliche tradicional “; Armando Sosa García de San Pablo Villa de Mitla ocupó el segundo lugar con “Shab xhape (niñas y sus ropas)”; y en tercer lugar, Efigenia Marcial Carro de Pinotepa de Don Luis, con “La Oaxaqueña”.

En su mensaje, la directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Nadia Clímaco Ortega, felicitó a las y los ganadores y resaltó que el arte popular oaxaqueño se ha convertido en un referente a nivel internacional en materia artesanal.

Respecto a la categoría Alfarería y cerámica, Violeta Judith Velasco Villanueva de Santa María Atzompa es el primer lugar con su juego de vajilla pequeña denominada “Ndakiko (jugamos); Adelina Pedro Martínez de San Bartolo Coyotepec obtuvo el segundo lugar por su pieza “Silbatos tradicionales”; y, Leopoldo García Aguilar de Ocotlán de Morelos en tercer lugar con “Carritos prehispánicos”.

Madera Tallada, es otra de las categorías premiadas. Por su trabajo “Carrusel de Madera”, obra tallada en diferentes maderas, Jesús Edel Bustamante Cruz de Miahuatlán de Porfirio Díaz obtuvo el primer lugar; Camilo Verdeja Santiago de San José Chiltepec se ubicó en segundo lugar con su pieza “Carpintero de Madera”; y Joaquín Hernández Vásquez de San Martín Tilcajete con “Helicóptero Zapoteco”, logró el tercer lugar.

Asimismo, en piezas elaboradas con diversos materiales, Miguel Ángel Martínez Reyes de Miahuatlán de Porfirio Díaz ocupó el primer lugar con “Tren de pasajeros”, obra tallada en hueso de Res; en segundo lugar, Ulises Hernández Martínez de Miahuatlán por “Equilibrio”, pieza tallada en hueso y madera de huanacaxtle; y, “Flor de Piña”, elaborada con hoja de maíz seca por Eva Vásquez Clemente de Oaxaca de Juárez en tercer lugar.

En tanto, Luis Alberto López López de Santa Cruz Xoxocotlán y Ana Karen López González de San Bartolo Coyotepec, recibieron menciones honoríficas por sus piezas “Biza’na (hermana) y “Los juguetes de mi abuelita”, respectivamente.

