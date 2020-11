Normalistas de Educación especial, bloquean crucero del Aeropuerto en Oaxaca

-Esto a pesar de que habían anunciado que no realizarían actividades con afluencia de estudiantes



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca (ENNEO), bloquearon el crucero del aeropuerto en la capital oaxaqueña, esto con el objetivo de que las autoridades educativas den cumplimiento a los acuerdos pactados, para que se ratifique la licenciatura en educación especial.

Los normalistas tomaron varias unidades del transporte público para movilizarse a ese punto, su principal demanda es que se dé cumplimiento al convenio que firmaron en el 2019 con la Dirección General de Educación Superior (DGESPE), en dónde se comprometieron que la licenciatura en educación especial en el estado de Oaxaca permanecería.

Sin embargo los manifestantes argumentan que este acuerdo no se ha cumplido, toda vez que hubo un cambio en el reglamento interno, mismo que fue presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que posteriormente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ocasionando que esta licenciatura pueda desaparecer.

Cabe recordar que los normalistas se pronunciaron la mañana de este martes en la capital Oaxaqueña en búsqueda de la ratificación con las instancias correspondientes para defender su licenciatura y buscan una mesa de diálogo, además ahí anunciaron que no harían actividades de convivencia alta, ya que no quieren estar afectando a la población.

