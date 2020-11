Manifiesta MC confianza en el INE tras instalación del Consejo Local en Oaxaca



-Serán vigilantes de que el proceso se lleve a cabo con apego a la legalidad y harán las observaciones en caso de que haya alguna irregularidad

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.-El Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Coronado Sanginés, mencionó que existe confianza en el Institituo Nacional Electoral (INE) para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera, pues con el paso de los años el instituto ha ido adquiriendo experiencia.

Incluso dijo que el INE ha adoptado algunas decisiones progresistas, mismas en las que MC ha estado de acuerdo, aunque señaló que serán vigilantes de que el proceso electoral se dé en el marco de la legalidad y en dijo que en caso de que se presente alguna anomalía, lo harán saber en las sesiones del Consejo General y Local del INE.

En lo que se refiere a la instalación de casillas en escuelas, comentó que la pandemia va a obligar a cambiar varias de las actividades que se desarrollaban en los procesos electorales, incluso dijo que los partidos deberán ser creativos para generar los mecanismos para tener acercamiento con la ciudadanía.

Esto debido a que por la pandemia no se podrán realizar reuniones masivas, situación que dijo sería irresponsable por parte del partido político que se atreva a realizar mitines con gran concentración de personas, por ello afirmó que se debe tomar como ejemplo la elección en los estados de Hidalgo y Coahuila, pues uno de los propósitos debe ser el de cuidar la salud de la población.

Estas declaraciones las hizo al término de la instalación del Consejo Local del INE en Oaxaca, en dónde cada uno de los partidos políticos fijó su postura sobre el proceso electoral, cabe mencionar que la mayoría de ellos dio un voto de confianza al instituto.

