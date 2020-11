Lanzan en Oaxaca campaña “Que te caiga el 20”, va dirigido contra la violencia de género

-Esta campaña se realizará en 30 municipios que cuentan con alerta de género

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles fue lanzada la campaña “Que te caiga el 20”, la cual está dirigida contra la violencia de género e intrafamiliar, en ese sentido la Secretaria de de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (Sepia), Eufrosina Mendoza, hizo un llamado a generar un cambio de conciencia.

Explicó que no es normal que a la mujer se le diga que no sirve, que la golpeen, que no sirve para ir por las tortillas, añadió que por esta situación se involucraron a diversas áreas como la Fiscalía, la Secretaría de las Mujeres y otras más, para capacitar y sensibilizar a los ministerios públicos sobre estos temas y dar una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia y castigar a quienes cometan este delito.

Esta campaña se realizará en 30 municipios que cuentan con alerta de género, para ello se apoyarán con una campaña que realizarán por medio de las redes sociales, medios de comunicación y la visita a estos municipios para así ir generando este cambio de conciencias para disminuir los índices de violencia hacia las mujeres y hacia los menores.

Por su parte la Secretaria de las Mujeres Oaxaqueñas Ana Vázquez Colmenares, comentó en su participación que es importante que la violencia no es natural, aunque se haya normalizado o digan que es una costumbre, por ello es necesario erradicarla de la sociedad, para esto dijo que es necesario una campaña de capacitación hacia todos los funcionarios y servidores públicos, así como a la población en general.

Agregó que durante la pandemia se ha incrementado el número de denuncias por violencia intrafamiliar, esto dijo la funcionaria estatal, es una señal de que se está generando un cambio, es decir que ya las mujeres no están dispuestas a ser maltratadas por su pareja, tal y como sucedía en el pasado.

La campaña fue realizada con apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), quienes realizaron videos con testimonios de personas de estos municipios, mismos que serán difundidos en las lenguas maternas que se hablan en la entidad.

