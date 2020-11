José Luis Vargas es designado nuevo presidente del TEPJF

josecardenas.com

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eligió al magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente de este órgano jurisdiccional.

En sesión privada, las y los magistrados realizaron el proceso de votación ante la conclusión del primer periodo de la presidencia de este órgano jurisdiccional de la actual integración, que culminó el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, elegido el 23 de enero de 2019.

Como magistrado de la Sala Superior, cargo para el que fue elegido en 2016 por el Senado de la República, Vargas Valdez, además de su labor jurisdiccional, se encargó de impulsar y fortalecer la vinculación internacional del TEPJF, y como parte de esa labor fundó la Red Mundial de Justicia Electoral, los programas académicos ofrecidos por la Escuela Judicial Electoral y ha fungido como miembro de la Comisión de Administración, órgano rector del Tribunal Electoral.

El magistrado presidente José Luis Vargas Valdez ha sido funcionario público, abogado litigante y ha desarrollado actividades académicas en áreas estrechamente vinculadas al derecho electoral, constitucional y administrativo.

En cuanto a su actividad profesional, destaca el haber encabezado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de 2010 a 2012, y haber sido titular de Unidad en la Secretaría de Gobernación de 2007 a 2010.

José Luis Vargas Valdez es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Además cuenta con estudios doctorales en Derecho Público con especialidad en Derecho Constitucional por la misma institución.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario