Iniciarán proceso de revocación de mandato contra Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez

-Esto debido a las aglomeraciones de personas que se dieron en las calles de la capital oaxaqueña así como la realización de fiestas

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El diputado local por el partido del trabajo Cesar Morales Niño informó que iniciará el procedimiento de revocación del mandato en contra del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que preside Oswaldo García Jarquín, debido a que en días pasados hubo aglomeración de personas en las calles de la capital oaxaqueña.

Y es que durante los días de muerto hubo una gran concentración de personas en el andador turístico y en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, a pesar de los llamados que hizo el gobierno del Estado y el poder legislativo para evitar aglomeración de personas durante estos días, además de que el ayuntamiento capitalino se mostró omiso ante esta situación.

Asimismo hizo un llamado al gobierno del Estado para que se retomen los operativos de disuasión de personas en los espacios públicos y así evitar aglomeraciones y es que en las últimas semanas el municipio de Oaxaca de Juárez ha mostrado un repunte considerable en contagios de Covid

Cabe mencionar que el legislador petista ha iniciado dos procesos de revocación de mandato contra los municipios de Tlaxiaco en la región mixteca y San Pedro Ixtlahuaca en los Valles centrales, debido a que en ambos se realizaron fiestas patronales en medio de la actual pandemia por Covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario