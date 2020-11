Exhorta Presidente de Tuxtepec, seguir medidas para no regresar a semáforo rojo

-Pidió a los ciudadanos a sumarse para que sigamos avanzando en el municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes sesionó el cabildo de Tuxtepec con la finalidad de seguir con las medidas necesarias y con esto evitar más casos de covid, ante esto el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez llamó a los ciudadanos a acatar las medidas y con esto evitar regresar al color rojo de este semáforo epidemiológico.

Señaló que como ciudadanos todos tienen que poner de su parte, y exhortó a todos a sumarse para evitar que los casos de covid, vayan aumentando.

Pero además, enfatizó que de no cuidarnos estaríamos regresando al semáforo rojo “necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, sería muy lamentable regresar a semáforo rojo, en donde lamentablemente tengamos que tomar unas medidas como concejales, de volver a cerrar el primer cuadro de la ciudad, de cerrar el comercio no indispensable, de por si nuestra economía está muy golpeada”.

El cabildo aprobó que a partir de este martes 4 de noviembre y hasta el próximo 23 seguirán con las medidas como son el programa de sanitización de espacios públicos, seguimiento de los módulos de concientización sobre el uso del cubrebocas, sana distancia y aplicación de gel antibacterial.

Además de que el uso de instalaciones deportivas al 50% de su capacidad y suspensión de deportes de conjunto, el uso obligatorio del cubrebocas para todas las personas que transiten en la calle y avenidas y todos los espacios públicos, de no ser así se sancionarán con multa de 2 Unidades de Medidas de Actualización que será impuesta por el Juez Municipal.

Seguirá vigente la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos en el territorio de Tuxtepec, de lunes a domingo después de las 6 de la tarde, los panteones continuarán cerrados, entre otras acciones más.

Comentarios

