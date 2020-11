Da seguimiento Irineo Molina a municipios afectados por lluvias

-Se reúne con director de Organismo de Cuenca Golfo Centro

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles el diputado federal Irineo Molina Espinoza se reunió con Miguel Ángel Rodríguez Todd, director general del Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y su personal, donde se informó del proceso que tienen las fichas técnicas que se realizaron en coordinación con presidentes municipales de Chiltepec, Jacatepec, Valle Nacional, Ojitlán y Jalapa de Díaz por la declaratoria de desastres con el objetivo de acceder a los recursos del Fondo de Desastres (FONDEN).

También se valoró el inicio de los trabajos de desazolve de un drenaje pluvial que afecta anualmente a los cultivos de plátano de productores de las comunidades de Santa Rosa y Pueblo Nuevo Papaloapan en Tuxtepec; Oaxaca.

