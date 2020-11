Cantante vallense Francisco Santiago, lanza la cumbia del “Mototaxi”

-Tema musical de su autoría como homenaje a todos los mototaxistas de Valle Nacional y su alrededores.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- El pasado miércoles 28 de octubre el cantante Vallense Francisco Santiago López, lanzó su primer sencillo musical, la cumbia del “Mototaxi”, tema de su autoría que está causando sensación en su municipio y alrededores.

“En hora buena disfrútenlo mi gente que este homenaje es para todos ustedes los mototaxistas” detalló a través de su cuenta de Facebook, donde inmediatamente se dejaron ver los buenos comentarios.

Santiago López quien es vocalista del grupo musical “Chico FranK y su Crisis” detalló que cuenta con más melodías escritas por él, pero que por el momento eligió este tema musical para hacer un reconocimiento a todos los mototaxistas de su municipio y alrededores.

Cabe mencionar que al cantante Vallense la música lo ha inspirado en muchos sentidos, pero sobre todo en su salud ya que casi pierde la vista, pero esto no ha sido impedimento para continuar con sus sueños de seguir componiendo y llevando alegría a cualquier lugar.

Por ello hace una invitación a que escuchen y compartan su tema musical la cumbia del “Mototaxi” que lo pueden encontrar en su canal de Youtube como “ La Cumbia del MotoTaxi” La Promesa Musical del momento Chico Frank & su Crisis.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario