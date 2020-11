Banco Bienestar de Tuxtepec, estará en San Bartolo

-En el centro de la ciudad no se logró conseguir un predio que reuniera las características



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en el primer cuadro de la ciudad no se logró conseguir un predio para la instalación del Banco Bienestar, éste se va a construir en la comunidad de San Bartolo, luego de que las autoridades auxiliares de esta comunidad lo solicitaran.



La Representante de los Programas Sociales, Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que la construcción se va a realizar en esta comunidad y que ya se están los trabajos para compactar el terreno y posteriormente empiece la construcción.



Agregó que la instrucción que tenían por parte de oficinas nacionales es que sean predios federales, siendo 2 los que tenían como opción, uno que le pertenece al ISSSTE y otro más en el CBTis 107, en la primera opción no se llevó a cabo debido a que se tiene contemplada la ampliación de la clínica, y en lo que respecta a la segunda opción, platicaron con Director del plantel quien dijo que no había problema pero que debía platicar con los trabajadores, sin embargo hasta el momento no les ha dado una respuesta.



Por lo tanto, debido a que se terminaba el plazo para presentar el terreno, decidieron optar por instalarlo en la comunidad de San Bartolo, en un predio que sí cumple con las características que solicita el gobierno federal, además de que fue donado por la comunidad.



La instalación del Banco en la comunidad beneficiará a unas 7 mil personas que cobran diversos apoyos federales.



Cabe hacer mención que en este 2020 se espera concluir 11 bancos bienestar.

