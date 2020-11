Alrededor de 56 mil adultos mayores en la Cuenca, cobrarán apoyos

-Se espera que se paguen apoyos de otros programas federales como el de personas con discapacidad y el de becas Benito Juárez

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este martes, el gobierno federal empezó el pago del último bimestre de los apoyos federales, como es el caso del programa Pensión para el Bienestar, siendo alrededor de 56 mil los adultos mayores que van a recibir su pago, en la Cuenca del Papaloapan

Será del 3 al 30 de noviembre que se les deposite lo correspondiente al último bimestre que son 2 mil 620 pesos; el pago será de maneras diferentes como son a través de depósitos bancarios, en las mesas de atención y por órdenes de pago, sin embargo tienen que esperar a que les notifiquen el día y la hora, para evitar la aglomeración.

Debido a que los adultos mayores son parte del sector vulnerable, deben seguir todas las recomendaciones necesarias, principalmente la de la sana distancia y el uso del cubrebocas, sin embargo hacen la recomendación de que si alguien no puede acudir, debido a su estado de salud, es preferible que alguien más acuda.

Así como se hizo el depósito de los adultos mayores, también se espera el pago para los beneficiarios del programa de personas con discapacidad, y de igual forma deben de esperar a que les notifiquen y en dado caso de que el beneficiario no pueda ir, puede ir un auxiliar.

Además de que se sabe que desde la semana pasada se empezó a depositar a las madres de familia que tienen a sus hijos en estancias infantiles, pero también se empezarán a pagar en próximos días el programa de Becas Benito Juárez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario