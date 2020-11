Tras llegar vacuna, retoman campaña contra la influenza en Tuxtepec

-En días pasados las dosis se terminaron, sin embargo durante esta semana seguirán vacunando

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A mediados del mes de octubre inició en el municipio de Tuxtepec, la campaña de vacunación contra la influenza, sin embargo ante la buena respuesta de la población, las dosis se terminaron y se tuvo que suspender la vacunación, retomándola este martes, tras la llegada de más dosis.

En el calendario que proporciona la jurisdicción Sanitaria número 3, se informa que este miércoles 4 de noviembre el módulo estará en la colonia Talleres, en la del Trópico, en la Colonia del Carmen, en la Moderna en sus 3 secciones, en la colonia Adolfo López Mateos, así como en la colonia 12 de junio, Linda Vista, en la Ampliación El Mirador y en el Fraccionamiento Papaloapan.

Para el jueves 5de noviembre, se espera que el módulo se instale en la Central de Maquinaria, en la colonia Santa Cruz, en Los Cobos, en la 23 de noviembre, en la Colonia del Carmen, en la Rosario, la Esperanza, los Manguitos, la Antequera.

El 6 de noviembre los módulos estarán en Las Limas, la Guadalupe, la Ceiba, la San Pablo, la Esperanza, Riveras del Atoyac, Lomas Altas, en la Insurgentes, en las colonias Ortega, la Victoria, en la Florida, y en l Linda Vista.

Para el 7 de noviembre se esperan los módulos en el Infonavit Benito Juárez, en la Leonides de Asís, en la Francisco I. Madero, en la San Patricio, el Desengaño, la Arrocera, la Nueva Revolución y el Jimbal.

Además de que todos estos días, estarán vacunando en el puesto ubicado en la avenida Roberto Colorado.

Las autoridades de la Jurisdicción han llamado a la población a vacunarse, especialmente los grupos vulnerables como los menores, los adultos mayores, así como los diabéticos, hipertensos, con la finalidad de que su estado de salud se complique.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario