Tras hechos en Loxicha, llama Fiscal a la “calma”

-Aseguró que ya la Fiscalía está investigando para dar con los responsables



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la ejecución de Rodolfo Díaz Jiménez, líder social de San Baltazar Loxicha, el Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez, informó que este martes declararon unos testigos, y que se investigará el hecho, sin embargo aprovechó a llamar a la calma para que ya no se sigan cometiendo hechos de este tipo.



En el marco de una entrevista, hizo este llamado a las autoridades políticas y a los autores políticos “a que llamen a la calma a que estas cosas no sucedan, la Fiscalía cumplirá con sus responsabilidades especificas, lo lamentable es que la Fiscalía participa cuando ya ocurrieron los hechos”, dijo.



Agregó que es importante que dialoguen y resuelvan sus diferencias para que estas cosas no sucedan, ya que al intervenir la Fiscalía, se tendrá que hacer justicia.



Tras el asesinato la Fiscalía realizó su trabajo, “la Fiscalía está poniendo todas sus capacidades para resolver pronto este asunto, en el sentido de encontrar a los responsables”, señaló el Funcionario.



Los hechos ocurrieron este lunes en el paraje Virolanga y Río Jordán, cuando dispararon contra el líder social, quien iba en compañía de otras 2 personas; además se tiene información que la unidad PE-044 de la Policía Estatal al mando de Pedro Ramírez y 4 elementos más está retenida.

