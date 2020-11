Solicita diputada Elisa Zepeda a CONAPRED sancionar a Lilly Tellez por declaraciones discriminatorias

-Señaló que la persona que no comprenda la diversidad cultural de México no debe ser representante popular.

Comunicado

San Raymundo Jalpan. 02 de Noviembre 2020.- La diputada Elisa Zepeda Lagunas, Presidenta de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura del Congreso Local, solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), actuar frente a las declaraciones discriminatorias que la senadora panista, Lilly Tellez, compartió en sus redes sociales, en donde calificó de “superchería” a un ritual de la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, que le fue realizada al Presidente de la República en Palacio Nacional.

La legisladora y representante de los pueblos y comunidades mazatecas en el Congreso de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, señaló que la senadora panista no logra comprender la cosmovisión indígena que existe en Oaxaca y en todo México.

Indicó que la declaración de la Senadora Lilly Tellez, hace visible el distanciamiento que durante años ha existido entre quienes representan la voz popular y el verdadero pueblo.

“La sabiduría y la cosmovisión ancestral deviene de nuestras raíces que para fortuna en Oaxaca, el colonialismo no logró extinguir”, expresó Zepeda Lagunas.

Urgió al CONAPRED actuar ante este hecho, para evitar que por parte de representantes populares se flagele una vez más a los pueblos indígenas: “no se debe permitir una vez más un intento de desaparecer lo que nos hace únicos como nación; una nación pluricultural quien no lo comprenda no está preparado para ser representante popular”, apuntó la congresista.

