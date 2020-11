RSP será una plataforma de participación ciudadana: Bersahín López

-El representante ante el consejo local del INE dijo que hay confianza en la órgano electoral.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Representante de Redes Sociales Progresistas (RSP) ante el Consejo Local del INE Bersahín López López, comentó que este instituto político está listo para ser una plataforma de participación para todos los ciudadanos en los distintos cargos de elección popular que se elegirán en junio de 2021.

Agregó que confían en la autoridad electoral, en el trabajo que ha venido realizando el Consejero Presidente Edgar Humberto Arias Alba, por ello comentó que lo que buscan el reforzar a las instituciones, así como fortalecer el sistema de partidos y desde ahí fomentar la participación ciudadana.

En cuanto a la selección de candidatos, López López dijo que esperarán a que la dirigencia nacional emita la convocatoria respectiva, aunque afirmó que quienes deseen participar con Redes Sociales Progresistas, serán quienes seguramente tienen un proyecto, es decir hombres y mujeres que quieran representar a sus comunidades.

Otra cualidad que deberán tener quienes aspiren a una candidatura por RSP, son aquellos que tengan el respaldo en sus municipios o distritos electorales, manifestó que estas personas serán respetuosas de la ley y se deben conducir de la mejor manera, por ello el dijo que el partido contará con los mejores representantes populares.

Además dijo que el proceso para que RSP obtuviera su registro como partido político nacional fue largo, tanto que fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tuvo que avalar que se cumplieron con todos los requisitos para poder participar en este proceso electoral.

