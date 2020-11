Reconocimiento a la sociedad Vallense por acatar medidas durante Día de Muertos: Edil

-Dijo que se seguirá trabajando de la misma manera durante la temporada decembrina, para que la normalidad llegue pronto al municipio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pese a que en un principio existieron algunas inconformidades ciudadanas en Valle Nacional debido a las medidas tomadas por las autoridades municipales previo al festejo de Todos los Santos y Fieles Difuntos, asegura el presidente Rey Magaña que la ciudadanía acató estas medidas por lo que agradeció a la sociedad su disposición, ya que de lo contrario no seria posible seguir combatiendo al covid-19 en este lugar.

Y es que a pesar de ser un decreto gubernamental, dijo que los mismos vallenses estuvieron a la altura de las circunstancias, por lo que comentó que las familias conmemoraron a sus difuntos de manera más privada, evitando así la concentración de personas que llegan por estas fechas para visitar los altares, por lo que dijo que es digno de reconocerse la disciplina que ha adoptado la ciudadania para proteger a los suyos.

En lo que respecta a las comunidades, el edil señaló que registraron saldo blanco, ya que las personas no son afines a celebrar dentro del camposanto sino que solo llevan las ofrendas y luego se retiran a sus hogares, por lo que detalló que la preocupación era en la cabecera municipal donde se concentraba una gran cantidad de personas y donde se realizaban diversas actividades multitudinarias.

Así mismo explicó que dentro de esta situación hubo noticias agradables, como la derrama económica que aunque no fue como en otros años, si dejó sobre todo en los comercios altas ventas sobre todo en los insumos como el pan de muerto, el chocolate, las flores, veladoras y todas las frutas de temporada que fueron de las más solicitadas, sobre todo en la comunidad católica para fesejar a sus difuntos, dejando considerables dividendos a los comercios, dándole un respiro a la economía local.



Por último añadió que de la misma manera se estarán preparando para la temporada navideña, haciendo conciencia en la sociedad par que continúen previniendo a los suyos y disfrutar la temporada, sin arriesgar a sus familias mencionando así que con estas medidas, se esta buscando que la normalidad llegue de nuevo a este municipio.

Comentarios

