Realizan el 1er concurso virtual de altares, catrinas y calaveritas en Loma Bonita

-Se entregaron premios en efectivo y tablets, a los ganadores de cada categoría.

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes en el municipio de Loma Bonita se realizó el 1er concurso virtual de altares, catrinas y calaveritas, con motivo de las celebraciones de Día de Muertos.

Alrededor de las 12 del día, el presidente municipal Raymundo Rivera dio por inaugurado el evento, donde estuvieron presentes personal del cabildo y el jurado calificador, quien estuvo por la fotógrafa Cecy Alvarado de Loma Bonita, además de más personalidades conocedoras del tema.

Desde días anteriores, la convocatoria del concurso fue lanzada a través de redes sociales y la cual tuvo buena respuesta, teniendo como participantes a varios lomabonitenses.

Los participantes tuvieron que realizar su video donde explicaron el altar, mostrando su caracterización de catrina y dijeron sus calaveritas.

El jurado calificador a través de una pantalla puesta en los bajos del ayuntamiento, tomaron nota y dieron los puntos a cada uno.

Los ganadores de cada categoría fueron los siguientes: en altares, 1er lugar Familia Mortera; 2do lugar, Concepción Soto; 3er lugar, Eber de Jesús. En la modalidad de catrinas, el 1er lugar se lo llevó la joven Jemima Camacho y el 2do lugar Zulema. Mientras que en las calaveritas el 1er lugar fue para el Teniente Coronel José Guadalupe Luis Juárez y el 2do lugar para Donají del Rivero.

Cabe destacar que los premios entregados a los ganadores por parte del comité organizador, fueron desde tablets hasta dinero en efectivo.

