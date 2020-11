Proceso electoral será diferente y complicado por la pandemia: Benjamín Robles

-Manifestó que las elecciones en Coahuila e Hidalgo fijaron un precedente de la nueva forma de hacer campaña



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El proceso electoral 2020-2021 será muy diferente y hasta cierto punto complicado, pues se desarrollará en medio de la pandemia por Covid, además de distintas reformas que se hicieron para evitar que se usen recursos y programas públicos para la compra de votos, así lo manifestó el Representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo Local del INE en Oaxaca Benjamín Robles Montoya.



El también Diputado Federal, comentó que con la reforma que se hizo al artículo 19 constitucional, se podrá sancionar con prisión preventiva oficiosa, a quienes usen recursos o programas sociales del gobierno a cambio de votos, además de que se deben generar las condiciones para evitar que haya concentración de personas durante las campañas y así evitar un posible contagio masivo de Covid.



Un ejemplo de esto fueron las elecciones en Coahuila e Hidalgo, en dónde el proceso fue complicado, sin embargo hubo ciertas herramientas que se utilizaron para evitar aglomeraciones, una de ellas fueron las plataformas digitales, lo cual deja un precedente de cómo podrían ser las campañas en el proceso electoral federal 2020-2021.



Robles Montoya comentó que este proceso electoral debe ser muy cuidadoso, sobre todo en protección de la población, para evitar que haya un repunte en los contagios de Covid, tal y como está sucediendo en países como España, Francia, Alemania e Italia, en dónde están considerando cerrar sus fronteras durante seis meses, de darse este escenario en México, afectaría enormemente a la economía nacional.



Finalmente dijo que las candidaturas en el Partido del Trabajo serán 50 por ciento para hombres y 50 por ciento para mujeres, tal y como lo establece la ley electoral vigente.

