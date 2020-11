Oaxaca de Juárez y Xoxocotlán, municipios con más casos activos de COVID-19: SSO

-Se agregan a las estadísticas estatales defunciones confirmadas por laboratorio, y por asociación epidemiológica, suman mil 708 decesos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de noviembre de 2020.– De acuerdo al último reporte técnico sobre la pandemia del COVID-19, emitido por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán lideran el listado de las zonas con más casos activos en el estado, reportando 187 y 39 pacientes respectivamente, de un total de 587 contagios que se notificaron en los últimos 14 días.

Así lo señaló el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, quien dijo que este 2 de noviembre, la entidad alcanzó los 21 mil 434 casos de coronavirus, enfermedad que también ha cobrado la vida a mil 708 personas en los últimos ocho meses, luego de registrarse 49 contagios nuevos y 65 defunciones al corte de hoy; esta última cifra se incrementó debido a la inclusión de decesos confirmados por laboratorio, asociación epidemiológica y por dictaminen médico.

“Se agregaron a las estadísticas estatales los casos de personas a las que no se les realizó prueba, pero que tuvieron contacto los 14 días previos al inicio de síntomas con un caso confirmado o una defunción confirmada por COVID-19”, aseveró.

De igual forma, indicó que hay un global de tres mil 469 personas que están como sospechosas, 9 mil 252 han salido negativos, y 19 mil 147 ya superaron la patología vírica.

El funcionario especificó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales se mantiene como la región más afectada por la emergencia sanitaria, de los 96 municipios en donde hay el reporte de casos activos, 51 corresponden a esta demarcación geográfica.

Por lo que especificó que Valles Centrales hoy contabilizó 14 mil 326 acumulados, de estos 846 derivaron en fallecimientos y 444 están activos; le sigue el Istmo con dos mil 093, 312 muertes y 12 activos; Tuxtepec con mil 825, 257 decesos y dos activos; Mixteca con mil 550, 136 perdidas fatales y 71 activos; Costa con mil 076, 102 víctimas mortales y 38 activos; Sierra con 564, 55 decesos y 20 activos.

Mencionó que este lunes se identificaron 20 municipios con la presencia de casos nuevos: 20 pacientes en Oaxaca de Juárez, cinco en Santa Lucía del Camino, tres en San Pedro Mixtepec Distrito 22, el resto dos y uno.

Reveló que existe un 61.6% de disponibilidad para camas de hospitalización general y 73.6% para camas con ventilador. De las personas que han dado positivo al virus cuatro mil 117 han requerido atención médica en nosocomios y 17 mil 317 son ambulatorios.

Aseveró que según los datos desglosados por sexo para COVID-19, los hombres se han mantenido con mayor mortalidad y vulnerabilidad al padecimiento, actualmente hay 11 mil 499 varones que han dado positivo al virus, de estos mil 123 han perdido la vida, principalmente mayores de 65 años, paralelamente se tiene el reporte de nueve mil 935 féminas con la enfermedad, de las cuales 585 han muerto.

Sin embargo, advirtió que el coronavirus puede infectar a cualquier persona, jóvenes o personas adultas, y es que en el reporte epidemiológico hay 11 mil 189 casos acumulados en personas de 15 a 44 años, 161 han derivado en muertes.

Ante lo cual, exhortó a la ciudadanía a disminuir la movilidad y las reuniones masivas en el estado, ya que son los principales focos de contagio del SARS-CoV-2, así también alertó a los jóvenes-adultos a cuidarse, “la edad no representa inmunidad al padecimiento, cualquier persona está en riesgo”, concluyó.

