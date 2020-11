Normalistas de Educación Especial se pronuncian en la ciudad de Oaxaca; buscan ratificación

-Piden mesa de dialogo con las instancias correspondientes

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Normalistas de Educación Especial de Oaxaca, se pronunciaron la mañana de este martes en la capital Oaxaqueña en búsqueda de la ratificación con las instancias correspondientes para defender su licenciatura y buscan una mesa de diálogo.

Los normalistas, expresaron las escuelas normales en México se encargan de la formación de maestros dedicados a la educación de niños y jóvenes en todo el país, y la Educación Especial es una modalidad de la Educación Básica que se encarga de atender a un sector vulnerable de la población, esto debido a que presentan necesidades educativas especiales.

Asimismo, mencionaron que hace dos años, las escuelas normales en donde se imparte la licenciatura en educación especial, se vieron afectadas por la imposición de la malla curricular 2018, la cual violentaba los derechos educativos de quienes cuentan con algún tipo de discapacidad y requieren de educación especial, así como también, se violentaban los derechos de los estudiantes y maestros de educación especial.

Por otra parte, denunciaron la desaparición de la Licenciatura en Educación Especial y la imposición de la Licenciatura en Inclusión Educativa, por lo que decidieron organizar una movilización que duró más de 4 meses, en la cual se realizaron acciones dando a conocer a la sociedad la importancia de la Educación Especial en el estado, y es que gracias a estas movilizaciones lograron una mesa de diálogo el día 16 de mayo de 2019, entre la Dirección General de Educación Superior (DGESPE) ahora Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el cuerpo directivo de la Escuela Normal de Educación Especial (ENEE), así como con el Comité Ejecutivo Estudiantil de la misma institución respaldados por la sección XXII, donde se celebran acuerdos minutados entre las instancias.

Los normalistas, buscan ratificar los acuerdos con las instancias frente al cambio del reglamento íntimo de la Secretaria de Educación Pública (SEP), presentado en el diario oficial de la federación el día 15 de septiembre del presente año, en el que cambia la Dirección General de Educación Superior (DGESPE) ahora Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM).

Asimismo, aseguraron que no regresaran a su semestre hasta que haya una mesa de diálogo, y de igual manera buscan que se generen los mecanismos necesarios para que se vea el cumplimiento de los acuerdos.

Finalmente, mencionan que lo que están intentando es no hacer actividades de convivencia alta, ya que no quieren estar afectando a la población, solo buscan concientizar a la sociedad.

