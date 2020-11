Instalan Consejo Local del INE en Oaxaca

-Asistieron cinco de seis consejeros y once representantes de partidos políticos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes se instaló el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), a la instalación asistieron cinco de los seis consejeros electorales y once representantes de los partidos políticos, con esto se inicia el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Oaxaca.

En una primera instancia, el Consejero Presidente Edgar Humberto Arias Alba, tomó protesta a quienes serán los presidentes y presidentas de los consejos distritales del estado de Oaxaca, esto de acuerdo al informe que presentó la Presidencia del Consejo Local del INE sobre el acuerdo respectivo del Consejo General.

Posteriormente se tomó la protesta de ley a los consejeros y consejeras electorales, así como a los representantes de los partidos políticos que conforman el consejo local electoral del INE en Oaxaca, en su mensaje, Arias Alba comentó que desde hace 30 el INE se ha dedicado de organizar las elecciones federales en el país.

Agregó que esta elección además de ser la más grande en la historia de México, debido al número de cargos de elección popular que se estarán disputando, se suma el contexto de la pandemia por Covid, lo cual ha cambiado la rutina social en todo el mundo, ante ello dijo que el INE ha estado construyendo los protocolos que se seguirán en cada uno de las etapas del proceso electoral.

