Firman IEEPO y el INE convenio de colaboración para la coordinación de estrategias en el proceso electoral 2021

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, respalda las actividades para facilitar el uso de los planteles, en el marco de la jornada comicial

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de noviembre de 2020.- Ante el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa con actividades que coadyuven a la democracia, legalidad y Estado de Derecho, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal y el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Edgar Humberto Arias Alba, firmaron un Convenio de Apoyo y Colaboración.

El propósito es facilitar el uso de escuelas públicas para las actividades de capacitación a integrantes de mesas directivas de casillas y también la instalación de las casillas electorales en la jornada comicial de 2021, que se llevará a cabo el 6 de junio del próximo año.

En la ceremonia, en la que estuvieron presentes también el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla; el director general de los Telebachilleratos Comunitarios del Estado, Jesús Madrid Jiménez y el director de Fianzas y Administración de la Universidad Anáhuac-Oaxaca, Alejandro Chávez Bautista, entre otras personalidades, el INE y el IEEPO refrendaron su compromiso de establecer sinergias para garantizar unas elecciones exitosas.

En su intervención, el Director General del IEEPO, destacó la disposición e interés del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de respaldar las actividades en el marco de la jornada comicial y de facilitar el uso de los planteles educativos a fin de coadyuvar en esta importante tarea democrática.

Reconoció también la labor del INE para generar las bases y que el proceso electoral tenga éxito, a pesar de las condiciones extraordinarias que impone la pandemia sanitaria, e indicó que en su momento se hará la comunicación correspondiente al magisterio -que ha actuado con absoluta responsabilidad y coordinación con el Gobierno del Estado- a fin de contar con el acceso a las instituciones educativas de las diferentes regiones.

En tanto, el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que este 3 de noviembre inició formalmente en Oaxaca el proceso electoral; además de que las instancias que reunió la firma de este convenio, como son los colegios de profesionistas, sistemas educativos y sociedad civil, son parte importante y sectores vitales de la organización y vigilancia del proceso electoral en el que se espera una participación activa.

Entre las principales actividades a realizar como parte del acuerdo, se encuentran la instalación de casillas en las escuelas públicas y que se otorguen los apoyos que sean necesarios para la logística, tales como salones, mobiliario, sanitarios, agua potable y energía eléctrica.

De esta manera, el IEEPO, a través de instituciones de educación básica colabora para que la ciudadanía, en un ambiente de paz, libertad y participación elijan nuevas autoridades, coadyuvando así en el fortalecimiento de la democracia.

