FGR pide orden de aprehensión contra Videgaray; lo acusa de traición a la patria

-La imputación se deriva de lo declarado por Lozoya en su denuncia presentada ante la FGR el pasado 11 de agosto

Fuente: Aristegui Noticias

La FGR solicitó una orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntamente operar el financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a campañas políticas en México, tal como lo acusó el ex director de Pemex.

De acuerdo con Reforma, que cita informes del gobierno federal, con base en las declaraciones de Lozoya, la FGR solicitó su captura por el delito electoral relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.

“El mandamiento judicial fue pedido en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero se devolvió el expediente para subsanar deficiencias”, reportó el diario.

Ante ello la Coordinación General de Investigación de la FGR se disponía a pedir por tercera vez la aprehensión del ex funcionario, quien actualmente es académico del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT).

La imputación se deriva de lo declarado por Lozoya en su denuncia presentada ante la FGR el pasado 11 de agosto, así como en su ampliación de la misma en octubre pasado.

La traición a la patria se castiga con 5 a 40 años de prisión. La Fiscalía considera que el ex secretario colaboró en un acto contra la integridad de la nación porque el financiamiento electoral implicaba someter a una parte del gobierno mexicano a una entidad extranjera.

Tras darse a conocer la denuncia de Lozoya en agosto pasado, Videgaray rechazó las acusaciones: “Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios.”

