El PRI sigue siendo opción de gobierno: Representante ante el INE

-Vigilarán que el proceso electoral se dé con legalidad y respetarán el resultado

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca..- El Representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Otoniel Melchor Peña Montor, dijo que este instituto político continúa siendo una opción de gobierno y así quedó demostrado en las elecciones que se llevaron a cabo en los estados de Coahuila e Hidalgo, en donó ganaron la mayoría de los espacios que se disputaron en las urnas.

Agregó que la ciudadanía ha encontrado en el PRI un espacio en el que sus demandas son atendidas y respaldadas, es por ello que los electores decidieron confiar nuevamente en el partido tricolor, demostrando así que el PRI sabe gobernar.

Asimismo indicó que vigilarán que el proceso se lleva a cabo con apego a la legalidad, pues dijo que son respetuosos de las instituciones, mismas que fueron creadas cuando el PRI era gobierno, además afirmó que respetarán los resultados de la elección, siempre y cuando no haya irregularidades.

