Congreso de Puebla aprueba matrimonio igualitario

Con un escenario de colectivos dividido a favor y en contra, este martes, el Congreso de Puebla aprobó con 31 votos a favor y cinco en contra y 3 abstenciones, el “matrimonio igualitario” en el estado.

La iniciativa de reforma los artículos 61, 294, 300 321, 333 403 del Código Civil de Puebla y ahora será turnada al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

La iniciativa fue presentada en comisiones por la diputada Vianey García Romero con la finalidad de reconocer y garantizar el derecho al matrimonio, así como el concubinato entre personas del mismo sexo, en términos de la constitución federal.

Con esta determinación del Congreso, Puebla se convierte en el estado número 19 de la República Mexicana en aprobar el matrimonio igualitario.

Otras territorios en los que se permite la unión de parejas del mismo sexo son Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán y Morelos.

