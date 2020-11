Bomba inmovilizada en Repsol, es por fallas en batería de resguarde

-No tenía pulsadores para reducir el volumen de combustible, señalan

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el mes de Octubre personal de la Procuraduría federal del consumidor (PROFECO) realizó un operativo por algunas gasolineras en Tuxtepec, inmovilizando algunas bombas, en la Gasolinera de Repsol, el personal explicó que esto fue debido a un problema con la batería de resguarde.

La Analista de Normatividad del Grupo Costa Verde Nanci Amador De la Cruz, explicó que el motivo por el cual está inmovilizada la bomba se debe a que al momento de evaluar la parte de interna del dispensario, hay una evaluación que se llama batería de resguarde que se encarga de que la batería de los dispensarios funcionen, y al momento de que se vaya la luz, los dispensarios guarden por unos 5 minutos el último despacho que se hizo, sin embargo en este caso, solo se guardó por 3 minutos.

Esto provocó que el personal de la profeco, inmovilizara el dispensario ya que es parte de una sanción, el que no se cumpla con esta normatividad y agregó que esto no tiene nada que ver con que no se den los litros completos, “no tiene nada que ver, solamente es una batería independiente a nuestro sistema de medición, en cuanto a litros de despacho”.

Y es que esta situación de la inmovilización de las bombas se dio a conocer a nivel nacional, ya que el titular de la PROFECO Ricardo Sheffield Padilla había anunciado que fueron inmovilizadas 10 bombas en la gasolinería inspeccionada, pues los aditamentos encontrados en los pulsadores podían reducir el volumen de combustible, por lo tanto la guardia nacional tomó las instalaciones de la estación cuenta con el permiso PL/10968/EXP/ES/2015, ubicada en la calle de Porfirio Díaz en el entronque carretera federal 145, en el Ejido Santa Rosa Papaloapan.

