Asesinan a Rodolfo Díaz Jiménez en San Baltazar Loxicha, era activista y técnico forestal

-Además la comunidad retuvo a tres elementos de la policía estatal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes por la tarde fue asesinado en San Baltazar Loxicha, el activista y técnico forestal Rodolfo Díaz Jiménez, los hechos de acuerdo a reportes preliminares, se dieron alrededor de las seis de la tarde de este lunes dos de noviembre en el paraje “virolonga” y río Jordán.

Se menciona que además de este incidente, se reportan dos personas desaparecidas, aunque las autoridades no han confirmado esta información, sin embargo se sabe que los pobladores retuvieron a tres elementos de la policía estatal, asimismo se tiene conocimiento que los autores materiales de este crimen huyeron con rumbo desconocido.

Cabe mencionar que el líder de Comuna Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio, publicó en su cuenta de Twitter este incidente y señala que los asesinos están plenamente identificados, por lo que pide a las autoridades correspondientes que se haga justicia por el asesinato de Rodolfo Díaz Jiménez.

En el municipio de San Baltazar Loxicha existe un conflicto post electoral, pues existen dos ayuntamientos, uno denominado popular que cuenta con el apoyo de la comunidad y el constitucional.

