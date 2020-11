Anuncian Buen Fin en Tuxtepec, van 35 comercios inscritos

-Este año se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes en una rueda de prensa, los Directivos de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) Delegación Tuxtepec, anunciaron el Buen Fin 2020 que iniciará el próximo 9 de noviembre al 20, siendo más días de ofertas y descuentos en los comercios de Tuxtepec, sumando hasta el momento 35 los negocios inscritos.

Como todos los años, se realizará una caravana, sin embargo en esta ocasión no harán paradas en algunos de los comercios participantes, únicamente será la caravana, en donde darán a conocer las diversas ofertas y los descuentos que van a estar ofreciendo, misma que recorrerá varias calles y avenidas del centro de la ciudad.

El Presidente de la Canaco, Jorge Osorio dijo que todos los que deseen participar en el Buen Fin, deben de firmar una carta compromiso, con la finalidad de que den a conocer las ofertas y descuentos que van a estar ofreciendo a los consumidores.

Así mismo en caso de que alguien considere que fue víctima de las supuestas “ofertas” del Buen Fin, pidió a los ciudadanos presentar una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y así evitar que durante estos días, no sigan presentándose más “engaños” por parte del mismo negocio.

Además, aseguraron los organizadores que habrá la seguridad suficiente para todos los que deseen acudir a realizar sus compras, aunado a esto piden a los ciudadanos que en todo momento porten el cubrebocas, y así no se les niegue la entrada a uno de los comercios.

