Acción Nacional llega unido y cerrando filas afirma Juan Iván Mendoza

-Dijo que tienen amplias posibilidades de recuperar espacios en ayuntamientos y diputaciones



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Partido Acción Nacional llega al proceso electoral en la entidad unido y cerrando filas, esperando el momento para la definición de los candidatos y candidatas, así lo manifestó el representante de este instituto político ante el Consejo Local del INE Juan Iván Mendoza Sánchez.



Agregó que la postura que tendrá el PAN en el Consejo Local será el de refrendar su compromiso ante la legalidad, coadyuvar para que la ciudadanía pueda participar de manera ordenada en este proceso electoral, el cual calificó como histórico.



Asimismo indicó que confían en una institución fuerte y sólida como lo es el INE, que elección tras elección ha ido consolidando la imparcialidad y el apego a la legalidad, por lo que esperan que el órgano electoral se conduzca bajo los principios que lo rigen que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.



En cuanto a las posibilidades del partido de ganar espacios en el congreso local, federal y en los ayuntamientos, Mendoza Sánchez comentó que esperan recuperar espacios en las elecciones, pues destacó que la ciudadanía conoce la forma en que gobierna Acción Nacional y los demás partidos y con base en ello ganarán muchos espacios.



Además comentó que la ciudadanía ya tiene claro la forma en que gobierna cada uno de los partidos políticos, por ello reiteró que les irá bien en las urnas, sobre todo porque los gobierno panistas en Oaxaca están considerados como los mejores de la entidad y son ejemplo de buena administración, de transparencia, responsabilidad y de cumplimiento con los compromisos hechos en campaña.

