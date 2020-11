Tras cateo en Ocotlán, Fiscalía asegura más de 50 tinacos con reporte de robo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 1 de noviembre de 2020.– La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), coordinó y ejecutó un cateo en el Distrito de Ocotlán, región de Valles Centrales, logrando asegurar un importante número de tinacos que contaban con reporte de robo vigente

La incursión fue efectuada a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, durante la noche del pasado 31 de octubre, dando cumplimiento a la orden de cateo solicitada por el agente del Ministerio Público, derivada del cuadernillo de antecedentes 124/2020.

Durante el cateo efectuado en un domicilio particular ubicado en jurisdicción de San Jerónimo Taviche, Ocotlán, Agentes Estatales de Investigación aseguraron 52 tinacos, marca Rotoplas, que contaban con reporte de robo.

A través de estas acciones, la Institución de procuración de justicia busca inhibir y hacer frente al flagelo de la criminalidad en el territorio estatal, así como la desarticulación de células delincuenciales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario