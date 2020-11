Hermano de AMLO renuncia a subsecretaría para competir en elecciones de 2021

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador, presentó su renuncia a la subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, para participar en las elecciones de 2021 en su estado natal, Tabasco.

El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, informó sobre las renuncias que se presentaron en las últimas horas, ello luego de que se acabara el plazo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a los funcionarios federales para dejar sus cargos si aspiran a algún cargo de elección popular en 2021.

“Quiero agradecer a los funcionaros que, en virtud de que tomaron la decisión de participar en los procesos electorales a venir, decidieron de separarse del encargo. Han trabajado todos ellos cumpliendo con el compromiso de servir a Tabasco, aportaron lo mejor de sí, y les deseo lo mejor ante las tareas políticas y profesionales que emprendan”, explicó el gobernador.

Además de José Ramiro López Obrador renunciaron a sus cargos, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana; la titular de la secretaría de Cultura, Yolanda Osuna Huerta, la encargada de la Secretaría para el Desarrollo Económico y en la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Llergo Latournerie.

Otros que también dejaron su cargo son Luis Roberto Salinas Falcón coordinador de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos y Jesús Alí De la Torre, en la Coordinación de Enlace Federal y Vinculación Institucional.

Desde hace varios días, funcionarios que aspiran a figurar en la boleta electoral del próximo año han presentado sus renuncias, entre ellos Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad, David Monreal a la coordinación general de ganadería de la Secretaría de Agricultura, así como los delegados de programas federales en Chihuahua, Nayarit, Guerrero, San Luis Potosí y Tlaxcala.



