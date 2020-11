Demandan congresistas prevenir desaparición de menores de edad en Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 1 de noviembre de 2020.- Al representar los menores de edad el 57 por ciento de los casos de personas desaparecidas en el Estado de Oaxaca en los últimos cuatro años, desde la LXIV Legislatura, se pronunciaron para que las autoridades implementen medidas que eviten estos acontecimientos.

Mediante una proposición con punto de acuerdo impulsada por las legisladoras, Elim Antonio Aquino y Aleida Tonelly Serrano, se solicitó al Ejecutivo del Estado, a que por conducto del Instituto de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, realicen campañas preventivas e informativas en los 570 municipios de la entidad.

Lo anterior, porque según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), del mes de diciembre de 2016 a la fecha, el 57 por ciento de las personas desaparecidas en la entidad son niñas y adolescentes, y de 536 niñas desaparecidas, el 89 por ciento tienen entre 11 y 17 años de edad.

La organización civil también reveló que, ante la indiferencia e impunidad de las autoridades, se han incrementado hasta un 7 por ciento la desaparición, homicidios y robo de niñas y niños.

Por estas cifras las promoventes demandaron a las instituciones del Estado, dar cumplimiento al marco jurídico aplicable, realizando las funciones que le son inherentes, de manera positiva y proactiva.

También, solicitaron al gobierno del Estado formular acciones de prevención y atención de agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, a promover y divulgar sus derechos, en particular, el derecho a vivir libres de violencia sexual, en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.

