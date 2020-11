Taekwondoístas tuxtepecanos participarán este domingo en torneo y internacional de Poomsae virtual

-El Presidente Noé Ramírez Chávez apoya a deportistas tuxtepecanos

-Será transmitido a través de redes sociales y la página oficial del Ayuntamiento de Tuxtepec

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo con el apoyo del Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, el equipo tuxtepecano de taekwondo que dirige el profesor Víctor Arroyo participará en el “Professional Poomsae Championships, evento virtual que será transmitido desde el Gimnasio de la Unidad Deportiva Municipal a partir de las 9 de la mañana a través de redes sociales y la página oficial del Gobierno Municipal de Tuxtepec.

El equipo tuxtepecano dijo estar listo para enfrentar mañana domingo a deportistas de otros estados de la República Mexicana así como de Perú, Chile, Costa Rica y Colombia que también participarán en este Torneo Internacional en las modalidades de Combate y Formas denominado Poomsae.

Esta competencia virtual en la que participará el equipo tuxtepecano estará encabezada por el campeón taekwondista William de Jesús Arroyo junto con Oscar Mex, Vianney Arroyo, Naomi Díaz, Raúl Martínez, Sebastián Conti, Gabriela Le Royal, Fanny Sentíes y Nicole Velazco.

En el 2018 el joven William Arroyo fue bicampeón de Poomsae en la división Sub 17 en la modalidad Defree Style en el Campeonato Mundial que se realizó en China, Taipéi, formando parte de la selección nacional compuesta por 34 artemarcialistas.

En días pasados, William Arroyo recibió un reconocimiento del Gobierno Municipal de Tuxtepec y en el próximo mes de noviembre le será entregado El Premio Estatal del Deporte de manos de manos del Gobernador Alejandro Murat, acto en el que estará acompañado por el Presidente Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez.

Cabe mencionar que el Poomsae, es una combinación de defensas y ataques, ejecutados en una línea de movimientos contra varios adversarios imaginarios.

