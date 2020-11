Rinde Congreso local homenaje a víctimas de la Covid-19 en Oaxaca

-Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente de Cultura reconocen la labor del personal médico y hospitalario que hace frente a la pandemia.

-Llaman a la ciudadanía a no bajar la guardia y sumarse a las medidas de prevención y evitar contagios.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 31 de octubre de 2020.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Congreso Local, rindieron un homenaje en memoria de las personas fallecidas en Oaxaca a causa de la Covid-19, mediante el acto denominado “Vivir tu ausencia”.

La realización del homenaje, se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados locales y se trasmitió a través de la página de Facebook del Congreso Local: https://www.facebook.com/CongresoDelEstadoDeOaxaca a las 19:00 horas de este 30 de octubre.

En su participación el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, dijo que la ofrenda se realizó para recordar a los seres queridos que se adelantaron a causa de la pandemia que afecta a todo el mundo, como se acostumbra en los pueblos y comunidades de Oaxaca: con pan, chocolate, flores y veladoras.

De igual forma, el diputado Noé Doroteo Castillejos, en su calidad de integrante de la Comisión Permanente de Cultura en esta Legislatura, señaló que el homenaje tuvo como objetivo hacer conciencia en la ciudadanía acerca de la difícil situación que representa la pandemia y la enorme responsabilidad que tiene cada uno en cuidarse y evitar contagios.

En ese sentido agradeció la participación del Colegio de Bellas Artes de Oaxaca y la cantante, Rubí López; así como a los maestros Sergio Santamaría y Miguel Ángel Aja.

En tanto, la legisladora Elisa Zepeda Lagunas, llamó a la ciudadanía, a solidarizarse con las familias que han perdido a un ser querido a causa de la pandemia, a sumarse a las acciones de prevención y evitar más pérdidas humanas.

En este contexto los legisladores también reconocieron la labor del personal médico y hospitalario que, a lo largo de estos meses, han hecho frente a la pandemia por la Covid-19, salvando vidas.

