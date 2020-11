Presidente de Valle debe reconsiderar construcción del Banco Bienestar: Fredie Delfín

-Dijo que en caso de aceptar la donación del terreno en Cerro Marin, el apoyo del Congreso sería nulo como ya se había acordado.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Diputado Local Fredie Delfin, afirmó que el presidente municipal Rey Magaña debe reconsiderar la construcción del Banco Bienestar para que se construya en el casco urbano de la población y no en la comunidad de Cerro Marín, debido a la complicación que existiría para el traslado de los empleados, por lo que dijo se deben buscar otras alternativas para que sea en Valle Nacional donde quede este importante centro de recursos Federales, destinado para las personas.

Dijo que los Diputados del Congreso local están dispuestos a aportar parte de la dieta que le corresponde a cada uno de ellos, para poder adquirir un predio donde se pueda construir este banco, pero también aseveró que si ya decidieron por esa opción de aceptar la donación fuera de la cabecera municipal, no habría tal aportación por parte de los Diputados.

Así mismo consideró que todavía hay tiempo de que el Gobierno Municipal reconsidere este hecho, ya que afortunadamente no se ha iniciado con la construcción del inmueble, por lo que señaló que aún se puede modificar el proyecto y subrayó que todavía es probable de que se pueda buscar un predio en el casco urbano, que les facilite a los beneficiarios poder acudir para cobrar sus recursos.

Estas declaraciones las dio durante la reunión que sostuvo con transportistas y mototaxistas, donde dio un informe de los trabajos Legislativos de este año y donde hizo entrega de vales de combustible a estos sectores en apoyo a su economía.



