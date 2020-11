Pese a contingencia, registra andador turístico de Oaxaca concentración de personas por puente vacacional

–Y es que el centro de atención de los visitantes se derivó de los adornos de las fachadas de los edificios de esa zona.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Pese a que el Estado de Oaxaca se encuentra todavía en semaforo Amarillo, este sábado se registró en el centro histórico de la ciudad capital, gran afluencia de visitantes sobre el andador Turístico Macedonio Alcalá aprovechando el puente vacacional con respecto a la festividades de los fieles difuntos.

Y es que decenas de turistas en su mayoría extranjeros, aprovecharon la temporada para visitar las calles de esta ciudad y tomar capturas las imágenes de las fachadas de los edificios de esa zona, que fueron adornados correspondientes a la fecha y donde los visitantes, aprovecharon para recorrer este andador que desde hace varios meses no se había registrado una gran concentración de personas, debido a la pandemia por el covid-19.

Por otro lado se pudo captar que poco a poco el comercio informal también ha estado invadiendo la calle de este importante andador, tanto en la avenida principal así también como el costado de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán que es el lugar donde más se concentra el turismo además del zócalo capitalino, lo que podría poner en riesgo la salud de las personas ante el rebrote que se registra en todo el país debido a los nuevos contagios así también a la baja temperatura que expone sobre todo a los adultos mayores, que son los más vulnerables en esta pandemia.

