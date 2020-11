Gobierno Municipal de Tuxtepec inició operativo “Si Tomas No Manejes”

-En la primera noche de este programa se inspeccionaron; 23 motocicletas, 18 vehículos automotores, 75 personas y 1 detención

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes por la noche se llevó a cabo el primer operativo coercitivo “Si Tomas No Manejes” en el que participan la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Policía Vial Estatal y Guardia Nacional, con el objetivo de concientizar a los conductores del peligro que representan conducir un vehículo tras la ingesta de bebidas embriagantes.

Oscar Abimael Velasco Velasco, Comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que en la primera noche de esta operación se inspeccionaron 23 motocicletas, 18 vehículos automotores y 75 personas, llevando a cabo la detención de una persona por conducir en estado de ebriedad.

Dijo que para llevar a cabo este operativo se colocaron retenes en puntos estratégicos de la ciudad como son los bulevares Bicentenario, Benito Juárez, Manuel Ávila Camacho y Muro Bulevar, además de la realización de rondines por las zonas cercanas a los lugares en donde se ubican los antros en Tuxtepec.

El Comisario Municipal, apuntó que este operativo será permanente dado que en las últimas semanas se han incrementado de manera considerable los accidentes automovilísticos y motocicletas, en los que desafortunadamente en la mayoría de estos los actores de estos incidentes han sido jóvenes.

Comentó que estos operativos son una iniciativa del Presidente Noé Ramírez Chávez, quien junto con las áreas correspondientes de los 3 niveles de Gobierno, trabajan para disminuir el número de accidentes, principalmente en la zona urbana de la ciudad.

Recordó que en los últimos 3 meses en Tuxtepec se han presentado 67 accidentes en que relacionados con el consumo de bebidas embriagantes y en este mes de octubre son 28 los incidentes de esta índole que no solo ha dejado heridos sino también varios muertos.

Velasco Velasco, hizo un llamado a la población y sobre todo a quienes manejan automóviles o motocicletas para que no tomen el volante si consumen alcohol o en su caso tener un chofer designado, manejar con precaución para no provocar un choque con otro vehículo o arrollar a un peatón, concluyó el Comisario de Seguridad Pública Municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario