Convocan los SSO a celebrar el Día de Muertos sin salir de casa

-Reportan 140 casos nuevos y cinco defunciones

-La red hospitalaria presenta 33.7% de ocupación de camas

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de octubre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hicieron un exhorto a hacer conciencia del riesgo que representa la congregación de personas en espacios públicos como panteones, muerteadas y fiestas de disfraces, ya que la epidemia de COVID-19 sigue activa.

Ante lo cual, pidieron a las y los oaxaqueños a esperar a los fieles difuntos en casa, no llevar a niños y niñas a pedir calaveritas, y realizar las compras de las festividades con todas las medidas sanitarias pertinentes como: uso correcto del cubrebocas, sana distancia y el lavado de manos con agua y jabón.

Ello, lo informó el subdirector general de Innovación y Calidad de los SSO, Héctor Matus Santiago, durante el corte informativo de la pandemia, donde dijo que este 31 de octubre se contabilizaron 140 casos nuevos de COVID-19 en 37 municipios, así como lamentablemente cinco defunciones.

Por lo que indicó que la cifra oficial en Oaxaca, asciende a 21 mil 331 pacientes acumulados y mil 641 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus.

Señaló que la distribución geográfica de casos positivos desde que inicio la pandemia se distribuye de la siguiente manera: Valles Centrales con 14 mil 242 confirmados y 820 muertes; Istmo dos mil 092 y 296 defunciones; Tuxtepec mil 825 y 250 perdidas fatales; Mixteca mil 543 y 129 decesos; Costa mil 067 y 92 víctimas mortales; Sierra 562 y 54 fallecimientos.

El funcionario detalló que actualmente hay 649 casos activos, tres mil 517 pacientes sospechosos, nueve mil 197 negativos y 18 mil 992 personas recuperadas.

De igual manera, especificó que los municipios con la mayor incidencia de casos positivos reportados este sábado son: Oaxaca de Juárez con 40 y la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 31.

Matus Santiago manifestó que la red hospitalaria en la entidad presentó 33.7% de ocupación de camas para pacientes COVID-19, de esta cifra el 37.1% pertenece al área de observación y 28.2% con ventilador.

Finalmente, añadió que respecto al personal de sector Salud que ha dado positivo a la enfermedad viral, 921 son personal médico, mil 208 de enfermería y 928 trabajadores de otras áreas.

